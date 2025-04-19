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Oyuncu Sevil Akdağ, arkadaşını bıçaklayarak öldürdü! Dışarıda buluştu, birlikte evine gitti

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Sevil Akdağ#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2025 12:16

Oyuncu Sevil Akdağ (32), dün akşam saatlerinde Fatih'te evine gittiği Elif Kırav'ı (29) aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdü. Kısa sürede yakalanan Sevil Akdağ ifadesinde Elif ile arkadaş olduklarını, gece dışarda alkol aldıktan sonra eve geçtiklerini ve burda sabah saatlerinde aralarında kavga çıktığını Elif'in kendisine vurduğunu, aralarında boğuşma yaşandığını ve yere düştüklerini anlattı. Elif'in hareketsiz yattığını görüp korkup kaçtığını, aşırı alkol aldığı için bir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Sevil Akdağ'ın olayın ardından evden çıkıp gittiği anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elif Kırav ile oyuncu Sevil Akdağ dışarıda buluştuktan sonra Kırav'ın evine geldi.

Oyuncu Sevil Akdağ, arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Dışarıda buluştu, birlikte evine gitti
Sevil Akdağ

 Evde bir süre sonra ikili tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sevil Akdağ arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra bileklerini kesti. Akdağ, kısa süre sonra evden kaçtı. 

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Oyuncu Sevil Akdağ, arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Dışarıda buluştu, birlikte evine gitti

EVE GELEN KOMŞUSU KANLAR İÇİNDE BULDU

Hayatını kaybeden Elif Kırav'a ulaşamayan yakınları, apartmandaki komşularını arayarak eve bakmalarını istedi. Komşular, genç kadının evine geldiğinde Kırav'ı kanlar içerisinde gördü. Komşu, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Kırav'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri yaptıkları çalışmada olayı oyuncu Sevil Akdağ'ın yaptığını belirledi. Ekipler, incelemeleri sırasında Elif Kırav'ın vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda bıçak izi ve olay yerinde boğuşma izi olduğunu tespit etti.

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Oyuncu Sevil Akdağ, arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Dışarıda buluştu, birlikte evine gitti
Elif Kırav

SİYAH GİYİMLİ BİRİNİN APARTMANDAN KOŞARAK UZAKLAŞTI

Elif Kırav'ın komşusu emniyete verdiği ifadede, olay günü sabah saatlerinde Kırav'ın dairesinden çok fazla bağrışma sesi geldiğini, kendisinin seslerden rahatsız olduğunu, tekrar uyumaya çalıştığı sırada apartman merdivenlerinden ayak sesleri geldiğini ve kapı deliğinden baktığında siyah giyimli birinin apartmandan koşarak uzaklaştığını gördüğünü söyledi. Daha sonra saat 16.30 sıralarında Kırav'ın annesinin telefon ile kendisini aradığını kızlarına ulaşamadığını söylemesi üzerine daireye çıktığını ve kapının açık olması üzerine içeri girdiğinde Kırav'ı yaralı vaziyette gördüğünü belirtti.

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Oyuncu Sevil Akdağ, arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Dışarıda buluştu, birlikte evine gitti

ŞÜPHELİ ESENYURT'TA YAKALANDI

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheliyi kısa sürede Esenyurt'ta yakaladı. Şüpheli Sevil Akdağ ifadesinde Elif ile arkadaş olduklarını, gece dışarda alkol aldıklarını daha sonrasında olayın yaşandığı eve geçip alkol almaya devam ettiklerini, sabah saatlerinde aralarında sebepsiz yere kavga çıktığını ve Elif'in kendisine vurduğunu, aralarında boğuşma yaşandığını anlattı. İfadenin devamında birlikte yere düştüklerini, hareketsiz yattığını görerek korkup kaçtığını, aşırı alkol aldığı için bir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Oyuncu Sevil Akdağ, arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Dışarıda buluştu, birlikte evine gitti

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'BIÇAKLAYIP BİLEKLERİNİ KESİYOR'

Mahalle sakini Abdulkadir Bediroğlu ise, "2 kız arkadaş birbiriyle tartışmış. Sonra biri diğerini öldürüyor. Kız arkadaşını bıçaklayıp bileklerini kesiyor. Sonra da kaçıp gidiyor. Annesi geliyor eve giriyor. Kan içinde görüyor. Mahallede görüyorduk. Selamlaşıyorduk. İyi bir insandı" dedi.

Oyuncu Sevil Akdağ, arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Dışarıda buluştu, birlikte evine gitti

ŞÜPHELİNİN KAÇTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan Sevil Akdağ'ın olayın ardından evden çıkıp gittiği anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

Oyuncu Sevil Akdağ, arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Dışarıda buluştu, birlikte evine gitti

 

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#İstanbul#Sevil Akdağ#Cinayet

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