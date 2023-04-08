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BartÄ±n'Ä±n DallÄ±ca kÃ¶yÃ¼nde 3 katlÄ± bir binadaÂ dÃ¼n sabah saatlerinde Ã§Ä±kan yangÄ±nda, tiyatro ve sinema sanatÃ§Ä±sÄ± Åžehsuvar AktaÅŸ'Ä±n babasÄ± YÃ¼cel AktaÅŸ ile Ã¼vey annesi Nesrin AktaÅŸ dumandan zehirlenerek hayatÄ±nÄ± kaybetti. Emekli astsubay YÃ¼cel AktaÅŸ'Ä±n ve eÅŸininÂ cenazeleriÂ BartÄ±n Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

YapÄ±lan otopsi iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Ã§iftin cenazeleri, bugÃ¼n morgdan alÄ±narak DallÄ±ca kÃ¶yÃ¼ndeki camiye getirildi. Tiyatro sanatÃ§Ä±sÄ± Åžehsuvar AktaÅŸ, caminin Ã¶nÃ¼nde taziyeleri kabul etti. Ã–ÄŸle namazÄ± sonrasÄ±Â kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan AktaÅŸ Ã§ifti, gÃ¶zyaÅŸlarÄ± arasÄ±nda kÃ¶y mezarlÄ±ÄŸÄ±nda defnedildi.Â