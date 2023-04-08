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Oyuncu Åžehsuvar AktaÅŸ'Ä±n yangÄ±nda ölen babasÄ± ve üvey annesi topraÄŸa verildi

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#BartÄ±n#DallÄ±ca#Åžehsuvar AktaÅŸ
Oyuncu Åžehsuvar AktaÅŸÄ±n yangÄ±nda Ã¶len babasÄ± ve Ã¼vey annesi topraÄŸa verildi
OluÅŸturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 15:35

BartÄ±n'Ä±n DallÄ±ca kÃ¶yÃ¼nde, tiyatro ve sinema oyuncusu Åžehsuvar AktaÅŸ'Ä±n yangÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden babasÄ± YÃ¼cel AktaÅŸ (86) ile Ã¼vey annesi Nesrin AktaÅŸ (83), gÃ¶zyaÅŸlarÄ± arasÄ±nda topraÄŸa verildi.Â

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BartÄ±n'Ä±n DallÄ±ca kÃ¶yÃ¼nde 3 katlÄ± bir binadaÂ dÃ¼n sabah saatlerinde Ã§Ä±kan yangÄ±nda, tiyatro ve sinema sanatÃ§Ä±sÄ± Åžehsuvar AktaÅŸ'Ä±n babasÄ± YÃ¼cel AktaÅŸ ile Ã¼vey annesi Nesrin AktaÅŸ dumandan zehirlenerek hayatÄ±nÄ± kaybetti. Emekli astsubay YÃ¼cel AktaÅŸ'Ä±n ve eÅŸininÂ cenazeleriÂ BartÄ±n Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Gözden KaçmasÄ±nOyuncu Åžehsuvar AktaÅŸâ€™Ä±n babasÄ± ve Ã¼vey annesi BartÄ±nâ€™da yangÄ±nda Ã¶ldÃ¼Oyuncu Åžehsuvar AktaÅŸâ€™Ä±n babasÄ± ve üvey annesi BartÄ±nâ€™da yangÄ±nda öldüHaberi görüntüle

YapÄ±lan otopsi iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Ã§iftin cenazeleri, bugÃ¼n morgdan alÄ±narak DallÄ±ca kÃ¶yÃ¼ndeki camiye getirildi. Tiyatro sanatÃ§Ä±sÄ± Åžehsuvar AktaÅŸ, caminin Ã¶nÃ¼nde taziyeleri kabul etti. Ã–ÄŸle namazÄ± sonrasÄ±Â kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan AktaÅŸ Ã§ifti, gÃ¶zyaÅŸlarÄ± arasÄ±nda kÃ¶y mezarlÄ±ÄŸÄ±nda defnedildi.Â 

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#BartÄ±n#DallÄ±ca#Åžehsuvar AktaÅŸ

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