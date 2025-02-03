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Oyuncu Melisa Sözen 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan ifade verdi

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#Melisa Sözen#Terör Örgütü Propagandası#İfade
Oyuncu Melisa Sözen terör örgütü propagandası yapmak suçundan ifade verdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 23:36

Oyuncu Melisa Sözen'in "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alındı.

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Oyuncu Melisa Sözen'in "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Sözen hakkında, Fransa'da 2016'da oynadığı bir dizide terör örgütü YPG'nin sözde üniformasını giymesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatı üzerine emniyet güçleri, yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan Sözen'in "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan ifadesini aldı.

İfadesinde, giydiği kıyafetin terör örgütünü simgelediğini bilmediğini iddia eden Sözen'in, ajan rolünde oynadığı dizinin Türkiye'de yayınlanmadığını, vatanını seven biri olduğunu söylediği öğrenildi.

 

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#Melisa Sözen#Terör Örgütü Propagandası#İfade

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