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Oyuncu Levent Üzümcü hakkında tutuklama talebi

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#Levent Üzümcü#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Emniyet
Oyuncu Levent Üzümcü hakkında tutuklama talebi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 20:07

Gözaltına alınan tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü gözaltına alındı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Üzümcü tutuklama talebiyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

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#Levent Üzümcü#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Emniyet

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