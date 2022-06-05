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Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti

#İlker Kurt#Kıvanç Terzioğlu#Sosyal Medya
Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti

Oyuncu İlker Kurt'un hayatını kaybettiğini Filim-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

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Terzioğlu sosyal medya hesabından "Filim -San vakfı üyelerimizden oyuncu dostunuz İlker Kurt'u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" paylaşımında bulundu.

İlker Kurt kimdir

3 Nisan 1973 İstanbul doğumlu olan İlker Kurt, ilk olarak Su Sinekleri adlı televizyon dizisinde Behçet karakterini canlandırdı. Kariyerine uzun bir süre televizyon dizileriyle devam eden Kurt, 2008 yılında Başka Semtin Çocukları adlı uzun metrajlı filmde hayat verdiği Hüsam karakteri sayesinde sinemaya da transfer oldu. Kanıt dizisiyle birlikte geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çeken oyuncu, Veda, Anadolu Kartalları ve Fetih 1453 gibi pek çok projede yer aldı.

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#İlker Kurt#Kıvanç Terzioğlu#Sosyal Medya

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