Oyuncu Görkem Sevindik’ten İsrailli Bakana cevap: Tepkimin arkasındayım, her yerde zulme karşıyım

Haberin Devamı

İsrail Meclisi Knesset’in esir edilen Filistinlilere idam cezası verilmesini kolaylaştıran yasayı kabul etmesinin ardından Batı Şeria’daki cezaevlerinde kalan binlerce Filistinli af ve temyiz yolu kapalı olacak şekilde ölüm cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Karara tüm dünyadan tepkiler yağarken, Kanal D’de yayınlanan Eşref Rüya dizisinde “Kadir Baba” rolüne hayat veren Görkem Sevindik de bir paylaşım yaptı. “12 bin Filistinli mahkûmun idamı onaylandı. Bunların 4 bini çocuk. Lütfen susmayalım” diyen Sevindik, “İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak? İnsan olduğumuzu bugün gösteremeyeceksek ne zaman göstereceğiz? Karşı çıkın bu idamlara…” diye seslendi.

Haberin Devamı

Usta oyuncu Sevindik’in bu paylaşımı, İsrail’de büyük yankı uyandırdı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, videolu bir mesaj ile Sevindik’e yanıt vererek, "Eşref Rüya'daki Kadir. Hiçbir zaman ‘Kadir Baba’ olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli" ifadesini kullandı.

İsrail politikalarını savunan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Kadir Baba’ya tehdit mesajları atarken diziye boykot çağrısı yaptı. Türk dijital medya kullanıcıları ise İsrail gündemli bu tartışmaya Görkem Sevindik’in yanında olarak destek verdi.

“O VİDEODAN ETKİLENDİM”

Eşref Rüya’nın Kadir Baba’sı Görkem Sevindik, yaşanan tartışmalara Beykoz’da çekimleri devam eden dizi setinden sıcağı sıcağına cevap verdi. CNN Türk’e konuşan Görkem Sevindik, “Sosyal medyada gezinirken bir videoya denk geldim. İdam kararı verilmiş bazı insanların otobüse bindirilmiş halini gördüm. Son kez çocuklarına bakışlarını, çocuklarına sarılışlarını gördüm. Vicdan sahibi bir insan olarak, bir baba olarak empati yaptım. Böyle bir zulme vicdan sahibi bir insan olarak karşıyım. Kendimce bir tepki göstermek istedim” dedi.

Haberin Devamı

“ZULME KARŞIYIM”

“Tepkimin arkasındayım. Her yerde zulme karşıyım” diyerek sözlerinin arkasında duran Sevindik, şöyle devam etti: Dünyada vicdan sahibi, ahlak sahibi olan her insan savaşa karşı olmalıdır. Dizimiz orada da çok izleniyor, çok popüler bir dizi. Sevilen de bir karakter olduğumu düşünüyorum. Benim vicdan sahibi oluşum, bu tepkiyi koymam onları hayal kırıklığına uğrattı ama normal bir insanın yapması gereken bir tepkiyi verdim.

DESTEKLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından destek paylaşımı yaptı.

Varank "Çocuk katili sapkın İsrail zihniyeti, oyuncumuz Görkem Sevindik’i “baba olamayacaksın” diyerek tehdit etmiş. Siyonist zihniyetin özellikle sinema dünyasındaki küresel hegomonyasına karşı vicdani ve yürekli tutum sergileyen sanatçımızın sonuna kadar yanındayız. Bu durumun benzer güçlü seslerin yükselmesine vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise "Terör sevici Itamar Ben-Gvir’in bir sanatçıyı hedef alması, acziyetin ve baskıcı zihniyetin açık göstergesidir. Tehdit diliyle ne hakikat bastırılır ne de vicdan susturulur. Görkem Sevindik insani bir duruş sergilemiştir. Bundan rahatsız olanlar, aslında gerçeğin kendisinden rahatsızdır. Boykot çağrıları, linç kampanyaları… Hepsi nafile. Zulmü örtmek için bağıranlar, gerçeği değiştiremez. Ne tehditleriniz ne baskınız işe yarar. Vicdanı susturamazsınız!" ifadelerini kullandı.

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut: Eşref Rüya dizisinin oyuncusu Görkem Sevindik’in vicdani bir çağrı yaptığı, Filistinli mahkûmlara yönelik idam cezasını kolaylaştıran yasa tasarısına tepki gösterdiği için İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından hedef alınmış. İsrail’de dizinin yayından kaldırılması ve izlenmemesi için geniş çaplı bir boykot kampanyası başlatılmış.

Haberin Devamı

Ben-Gvir gibi isimlerin tehditkar söylemleri ve baskı girişimleri, İsrail’in mezalimini normalleştirme, bu mezalim karşısında gerçekleri dile getirenleri susturma çabasından başka bir şey değildir.

Ortaya konulan sözlerin özü son derece nettir: “12 bin Filistinli mahkûmun idamı onaylandı. Bunların 4 bini çocuk… İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak? İnsan olduğumuzu bugün gösteremeyeceksek ne zaman göstereceğiz? Lütfen susmayın!” İnsan hayatının değersizleştirildiği bir ortamda sessiz kalmak, suça ortak olmaktır. Suskunluk, en az zulüm kadar ağır bir yüktür. Bugün mesele, taraf olmak değil; insan kalabilmektir. Görkem Sevindik’in yanındayız!