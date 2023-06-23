Oyuncu Görkem Sevindik'in kaza anı kamerada

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Kaza, Bebek Cevdetpaşa Caddesi üzerinde Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle Beşiktaş'tan Bebek'e giden oyuncu Görkem Sevindik, sol şeritte duraklayan araçtan inen kadının aniden açtığı kapıya çarptı.

Kaza nedeniyle motosiklet yola savrulurken Görkem Sevindik elinden yaralandı. Oyuncunun yardımına çevredekiler koştu. Elinde kırık oluşan Görkem Sevindik hemen arkadaşına haber verdi.

Sevindik, arkadaşıyla birlikte hastaneye gitti. Ünlü oyuncunun elinde kırıklar olduğu ve elinin alçıya alındığı öğrenildi.

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KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Görkem Sevindik motosikletiyle seyir halindeyken aniden açılan otomobil kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan oyuncunun yardımına vatandaşlar koşuyor.