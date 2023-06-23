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Oyuncu Görkem Sevindik'in kaza anı kamerada

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#Beşiktaş#Bebek#Görkem Sevindik
Oyuncu Görkem Sevindikin kaza anı kamerada
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 12:08

Beşiktaş'ta oyuncu Görkem Sevindik motosikletiyle ilerlerken aniden açılan otomobil kapısına çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada oyuncunun eli kırıldı.

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Kaza, Bebek Cevdetpaşa Caddesi üzerinde Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle Beşiktaş'tan Bebek'e giden oyuncu Görkem Sevindik, sol şeritte duraklayan araçtan inen kadının aniden açtığı kapıya çarptı.

Oyuncu Görkem Sevindikin kaza anı kamerada

Kaza nedeniyle motosiklet yola savrulurken Görkem Sevindik elinden yaralandı. Oyuncunun yardımına çevredekiler koştu. Elinde kırık oluşan Görkem Sevindik hemen arkadaşına haber verdi.

Oyuncu Görkem Sevindikin kaza anı kamerada

Sevindik, arkadaşıyla birlikte hastaneye gitti. Ünlü oyuncunun elinde kırıklar olduğu ve elinin alçıya alındığı öğrenildi.

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Oyuncu Görkem Sevindikin kaza anı kamerada

 KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Görkem Sevindik motosikletiyle seyir halindeyken aniden açılan otomobil kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan oyuncunun yardımına vatandaşlar koşuyor.

Oyuncu Görkem Sevindikin kaza anı kamerada

Oyuncu Görkem Sevindikin kaza anı kamerada

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#Beşiktaş#Bebek#Görkem Sevindik

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