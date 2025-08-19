×
Oyuncak tabancayla kuyumcu soymaya kalktı! O anlar kameraya böyle yansıdı

Oyuncak tabancayla kuyumcu soymaya kalktı O anlar kameraya böyle yansıdı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2025 19:00

 Karabük’te, elindeki boncuk atan oyuncak tabanca ile kuyumcu soymaya çalışan M.G. (48), kuyumcudaki çalışanlar tarafından engellendi. Şüphelinin soygun yapmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde meydana geldi. M.G. elinde tabanca ve eldiven, yüzünde maske ile M.D.’ye ait kuyumcu dükkanına girdi. M.G., kuyumcu çalışanından altınları elindeki poşete doldurmasını istedi. Çevredeki vatandaşlar ve kuyumcuda çalışanların müdahalesiyle M.G.’nin elindeki tabanca alındı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından M.G., gözaltına alındı. Polisin incelemesinde M.G.’nin soygun yapmaya çalışırken kullandığı tabancanın boncuk atan, oyuncak bir tabanca olduğu belirlendi. Soygun girişimi ve müdahale anları dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

