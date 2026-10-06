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Oyuncak tabancayla kuyumcu soymaya kalktı: Kadın çalışanın cesareti planı bozdu

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#Tekirdağ#Kuyumcu Soygunu#Oyuncak Tabanca
Oyuncak tabancayla kuyumcu soymaya kalktı: Kadın çalışanın cesareti planı bozdu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2026 14:33

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde oyuncak tabancayla kuyumcu soymak isteyen şüpheli, kadın görevlinin alarma basması üzerine panikleyerek kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, sabah saatlerinde Kapaklı'nın Pınar Bulvarı’ndaki bir kuyumcuda meydana geldi.

Oyuncak tabancayla kuyumcu soymaya kalktı: Kadın çalışanın cesareti planı bozdu

Kapüşonlu giysi ve yüzünde maske bulunan kişi, kuyumcuya girerek, elindeki poşetten tabancayı çıkarıp, tezgahın arkasındaki kadın çalışana doğrultarak ‘Bu bir soygundur’ deyip altınları istedi. Kadın ise ‘Ne soygunu ya’ diyerek, hareketlenip tezgahın altındaki alarma bastı.

Oyuncak tabancayla kuyumcu soymaya kalktı: Kadın çalışanın cesareti planı bozdu

Bunun üzerine panikleyen şüpheli, koşarak kaçtı. Kadının bir süre peşinden koştuğu şüpheli, ara sokaklara girerek gözden kayboldu. Yaşanan soygun girişimi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Oyuncak tabancayla kuyumcu soymaya kalktı: Kadın çalışanın cesareti planı bozdu

Kuyumcunun şikayeti üzerine çalışma başlatıp, güvenlik kameralarını inceleyen Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin elindeki tabancanın oyuncak olduğunu belirledi. Polis, soyguncuyu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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#Tekirdağ#Kuyumcu Soygunu#Oyuncak Tabanca

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