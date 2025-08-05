Oyuncak tabancayla döviz bürosunu soymaya kalkıştı

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Olay, 21 Temmuz’da saat 21.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesindeki bir döviz bürosunda meydana geldi. Y.K.A.'ya ait döviz bürosuna giden siyah şapkalı ve gözlüklü Stephan B., belinden tabanca çıkartarak 'Money' dedi. Y.K.A., tabancayı görünce Stephan B.'yi ittirip, 'Polis' diye bağırarak, panik butonuna bastı. Panikleyen Stephan B., iş yerinden kaçarak uzaklaştı.

Y.K.A.'nın ihbarıyla iş yerine gelip güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Antalya Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Stephan B.'yi suç aleti oyuncak tabancayla birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Stephan B., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Stephan B.'nin döviz bürosunu soyma girişimi, güvenlik kameralarına yansıdı.