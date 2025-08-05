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Oyuncak tabancayla döviz bürosunu soymaya kalkıştı

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#Antalya#Döviz Bürosu#Soygun
Oyuncak tabancayla döviz bürosunu soymaya kalkıştı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2025 10:35

Antalya'da yabancı uyruklu Stephan B. (28), oyuncak tabancayla döviz bürosunu soymaya kalkıştı. İş yeri sahibinin 'Polis' diye bağırması üzerine panikleyip kaçan Stephan B., kısa sürede yakalandı.

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Olay, 21 Temmuz’da saat 21.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesindeki bir döviz bürosunda meydana geldi. Y.K.A.'ya ait döviz bürosuna giden siyah şapkalı ve gözlüklü Stephan B., belinden tabanca çıkartarak 'Money' dedi. Y.K.A., tabancayı görünce Stephan B.'yi ittirip, 'Polis' diye bağırarak, panik butonuna bastı. Panikleyen Stephan B., iş yerinden kaçarak uzaklaştı.

Oyuncak tabancayla döviz bürosunu soymaya kalkıştı

Y.K.A.'nın ihbarıyla iş yerine gelip güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Antalya Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Stephan B.'yi suç aleti oyuncak tabancayla birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Stephan B., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Stephan B.'nin döviz bürosunu soyma girişimi, güvenlik kameralarına yansıdı.

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#Antalya#Döviz Bürosu#Soygun

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