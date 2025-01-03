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Oyuncak silahlı soyguncuya kuyumcudan dayak

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#Bursa#Polis#Kuyumcu
Oyuncak silahlı soyguncuya kuyumcudan dayak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 12:58

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oyuncak silahla soygun girişiminde bulunan maskeli şüpheli, kuyumcu B.B.'nin, silahın oyuncak olduğunu fark etmesi üzerine darbedildi.

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Olay, geçen çarşamba günü saat 15.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi 2'nci Ceviz Sokak'taki kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre; kar maskeli erkek şüpheli, elindeki çanta ve tabancayla B.B.'nin işlettiği dükkanına girdi. İş yeri sahibine silah doğrultan şüpheli, çantayı verip altınlarla, kasadaki paraları doldurmasını istedi.

Tedirgin olan kuyumcu, uzattığı çantaya altınları doldururken, şüphelinin elindeki silahın oyuncak olduğunu fark etti. B.B. çantayı bırakıp, elindeki oyuncak silahı aldığı şüpheliye vurmaya başladı.

Oyuncak silahlı soyguncuya kuyumcudan dayak

Panikleyen şüpheli, çantayı dükkanda bırakıp uzaklaşırken, olay anı da dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibinin ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik kamerası ve parmak izinden şüphelinin kimliğini araştırıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Oyuncak silahlı soyguncuya kuyumcudan dayak

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#Bursa#Polis#Kuyumcu

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