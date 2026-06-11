Oyuncak piyanodan resitallere

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Annesi İlkay Baş Özmen, ona henüz 1 buçuk yaşındayken oyuncak bir piyano aldı ve Bahadır Yağız’ın müzik serüveni de aslında o gün başlamış oldu. Bir buçuk yaşından 13’e gelene kadar geçen sürede konserler verdi, birçok gerçek piyanonun tuşlarına bastı ama o küçük oyuncak piyanosunu hiç unutmadı. O piyano şimdi bile evdeki gerçek piyanosunun üstünde duruyor. Müzikle tanışmasını annesinin aldığı küçük oyuncağa borçlu olduğunu söyleyen Bahadır Yağız, piyano derslerine 7 yaşındayken başladı. Şu an Ordu Bahçeşehir Koleji Enver Yücel Kampüsü’nde öğrenim gören Bahadır Yağız, 5’inci sınıftayken Bahçeşehir Üniversitesi Yarı Zamanlı Çocuk Konservatuvarı’nın seçmelerinden tam puan alarak profesyonel piyano eğitimi almaya başladı ve ardından konser performansları, resitaller geldi.

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Bahadır Yağız, müzik yolculuğunu şöyle anlattı:

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GÜLSİN ONAY İLE SAHNEDE

“Yaklaşık 3 yıldır çocuk konservatuvarında eğitim görüyorum. Sahne ile tanışmam 2024’te oldu. Ordu Filarmoni Derneği tarafından düzenlenen Gülsin Onay’ın icra ettiği Piyano Resitali’ne davet edildim. Dinleyici olarak yer aldığım resitalde Gülsin Onay ile sahnede bulunma şansına sahip oldum. Geçtiğimiz yıl ise ilk defa ADS Uluslararası Gülsin Onay Piyano Festival ve Yarışması’na katıldım. Genç Yetenekler Resitali’nde ‘Barok Dönem Eseri Yorumlama Başarı Ödülü’ne layık görüldüm. Geçen sene Ordu 1’inci Ulusal Piyano Yarışması’na katıldım ve Giresun Üniversitesi’nde düzenlenen Gülsin Onay Piyano Resitali’nde yer aldım. Bu yıl 4’üncü kez düzenlenen 2026 ADS Uluslararası Gülsin Onay Piyano Festival ve Yarışması’nda Genç Yetenekler Resitali’nde ‘Romantik Dönem Eseri Yorumlama Başarı Ödülü’nü aldım.”

Bahadır Yağız, ileride bir bilim insanı ve büyük bir piyanist olmak istediğini belirterek, “Ülkemi temsil edip, Türkiye’yi tanıtmak istiyorum” dedi.