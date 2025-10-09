×
Oyun salonunda pompalı tüfek ile dehşet saçtı… O anlar kameraya böyle yansıdı

#Adana#Oyun Salonu Saldırısı#Pompalı Tüfek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 18:47

ADANA'da oyun salonuna pompalı tüfekle ateş ettikten sonra tüfeği araziye atıp kaçan saldırgan, polisin takibiyle yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın kaçtığı o anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Kimliği açıklanmayan şüpheli, iddiaya göre husumetli olduğu kişinin işlettiği oyun salonuna pompalı tüfekle ateş açtı. Daha sonra yaya olarak kaçan şüpheli, tüfeği boş araziye atıp uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla saldırgan kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Şüphelinin saldırıdan sonra kaçtığı o anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Saldırıyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

