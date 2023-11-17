×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Oyun salonunda panik anları: 5 çocuk yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Osmangazi#Oyun Salonu
Oyun salonunda panik anları: 5 çocuk yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2023 16:31

Bursa'da, alışveriş merkezinin oyun bölümünde salıncağın bağlantı demirinin kopmasıyla 5 çocuğun düşüp yaralandığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Haberin Devamı

Olay, çarşamba günü saat 18.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'ndeki bir AVM'de meydana geldi. Eğlenmek için AVM'nin oyun bölümüne aileleriyle gelen çocuklar 'Discovery' isimli oyuncağa bindi. Bir süre sonra bağlantı demiri kopunca oyuncak zemine düştü. Olayda Z.Ü., T.İ., M.G., S.Y., Z.Ç. adlı çocuklar yaralandı. Aileler çocukları oyuncaktan alırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

İhbar üzerine AVM'ye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 çocuk, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Çocuklar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bu arada olay, bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; oyuncağın bir süre çalışmaya devam edip, elektriğinin kesilmesinin ardından kopup zemine düştüğü görüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Osmangazi#Oyun Salonu

BAKMADAN GEÇME!