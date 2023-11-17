Oyun salonunda panik anları: 5 çocuk yaralandı

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Olay, çarşamba günü saat 18.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'ndeki bir AVM'de meydana geldi. Eğlenmek için AVM'nin oyun bölümüne aileleriyle gelen çocuklar 'Discovery' isimli oyuncağa bindi. Bir süre sonra bağlantı demiri kopunca oyuncak zemine düştü. Olayda Z.Ü., T.İ., M.G., S.Y., Z.Ç. adlı çocuklar yaralandı. Aileler çocukları oyuncaktan alırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

İhbar üzerine AVM'ye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 çocuk, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Çocuklar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bu arada olay, bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; oyuncağın bir süre çalışmaya devam edip, elektriğinin kesilmesinin ardından kopup zemine düştüğü görüldü.