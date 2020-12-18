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Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)
Haber Giriş: 18.12.2020 - 11:46 | Son Güncelleme:

Oyun salonuna dönüştürülen öğrenci yurdunda kumara 166 bin lira ceza

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Oyun salonuna dönüştürülen öğrenci yurdunda kumara 166 bin lira ceza
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TRABZON’da oyun salonuna dönüştürülen öğrenci yurduna düzenlenen baskında kumar oynayan 53 kişiye, 166 bin 850 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir özel öğrenci yurdunun oyun salonuna çevrildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Yurda baskın düzenleyen ekipler, kumar oynayan 53 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilere kumar oynadıkları ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 166 bin 950 lira para cezası uygulandı. Yurtta yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 

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