Oyun salonları ve internet kafeler açılacak mı? Gözler resmi açıklamada

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Haziran tarihi itibariyle bir çok işletmenin yeniden açılacağını duyurmuştu. Normalleşme takvimi devam ederken, oyun salonları ve internet kafelerin durumu yakından takip edilmeye başlandı. Ancak normalleşme takviminde yer almayan bu işletmelerin açılış tarihi henüz belli olmadı.

İNTERNET KAFE VE OYUN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

İnternet kafe ve oyun salonlarının açılacağı tarih henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.

GENELGE YAYINLANMIŞTI

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, lokanta, restoran, kafe, park, piknik, alanları, mesire yerleri ve giyim pazarları gibi yerlerin 1 Haziran itibariyle belirlenen kurallar çerçevesinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlayacağı belirtilmişti.

İçişleri Bakanlığı, lokanta, restoran kafe, park, piknik, alanları, mesire yerleri ve giyim pazarları gibi yerler hakkında 81 İl Valiliğine genelge gönderdi. Genelge çerçevesinde, faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri "iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere" 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlayacak.

Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak. Genelgeye göre, yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri gibi işletmelerin 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'a kadar; spor merkezleri ve tesislerinin de 24.00'a kadar hizmet verebilecek.

Belirtilen tedbirlere ve kurallara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek ve suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.