Oyun oynatan kafe kapatıldı

Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürdü. Yeşilovacık Mahallesi'nde yapılan denetimlerde, kafe olarak işletilen iş yerine ait odanın kahvehaneye çevrilerek 2 adet masa kurulduğu ve okey ile iskambil oyunu oynatıldığı belirlendi. İçecek servisinin de yapıldığı tespit edilen kafe, mühürlendi.