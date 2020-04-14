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Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE(Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 14.04.2020 - 16:57,Son Güncelleme:

Oyun oynatan kafe kapatıldı

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Oyun oynatan kafe kapatıldı
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MERSİN’in Silifke ilçesinde, oyun oynatılıp, çay servisinin yapıldığı tespit edilen kafe, mühürlenerek kapatıldı.

Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürdü. Yeşilovacık Mahallesi'nde yapılan denetimlerde, kafe olarak işletilen iş yerine ait odanın kahvehaneye çevrilerek 2 adet masa kurulduğu ve okey ile iskambil oyunu oynatıldığı belirlendi. İçecek servisinin de yapıldığı tespit edilen kafe, mühürlendi.

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