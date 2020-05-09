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DHA
Haber Giriş: 09.05.2020 - 01:14,Son Güncelleme:

Oyun oynarken terastan düştü, durumu kritik

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Oyun oynarken terastan düştü, durumu kritik
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Adıyaman'da, yaşadığı apartmanın teras katında oynayan 8 yaşındaki Nazlı Özbaytemur, yaklaşık 3 metre yüksekteki duvardan düşerek yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. 8 katlı apartmanın terasında oyun oynayan Nazlı Özbaytemur, terası bölmek için örülen yaklaşık 3 metre yükseklikteki duvardan beton zemine düştü. Gürültüyle çocuklarının düştüğünü gören aile sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük kızı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil Servis'te tedaviye alınan Özbaytemur'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Oyun oynarken terastan düştü, durumu kritik

Oyun oynarken terastan düştü, durumu kritik

Oyun oynarken terastan düştü, durumu kritik

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