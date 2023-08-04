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Oyun oynarken reklam panosuna sıkışıp mahsur kaldı

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#Adana#Reklam#Polis
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 23:41

Adana'nın Ceyhan ilçesinde arkadaşlarıyla oynarken içine girdiği reklam panosunda mahsur kalan Rüzgar Umut B.'yi (11) itfaiye erleri kurtardı.

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Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Namık Kemal Mahallesi Afet Evleri'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla sokakta oynayan Rüzgar Umut B., iddiaya göre yol kenarında kapağı açık reklam panosunun içine girdi. Çocuğun içeri girmesiyle kapak bir anda kapandı.

Pano içinde mahsur kalan ve çıkamayan çocuğu gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kaldığı yerde korktuğu için gözyaşı döken çocuk, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Bölgede toplanan mahalle sakinleri de itfaiye erlerinin kurtarma çalışmasını ilgiyle takip etti.

Sağlık ekibi tarafından ayakta muayene edilen çocuk, daha sonra ailesine teslim edildi. 

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#Adana#Reklam#Polis

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