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Oyun oynarken kuyuya düştü, yürekler ağza geldi! Böyle kurtarıldı

#Sakarya#Serdivan#112 Acil Çağrı Merkezi
Oyun oynarken kuyuya düştü, yürekler ağza geldi Böyle kurtarıldı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 4.5 yaşındaki çocuk, oyun oynarken kuyuya düştü. Yüreklerin ağıza geldiği olayda çocuk, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kurtarıldı.

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Olay, Serdivan ilçesine bağlı Çubuklu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 4 buçuk yaşındaki Ömer Asaf K., oyun oynarken evinin önündeki kuyuya düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Oyun oynarken kuyuya düştü, yürekler ağza geldi Böyle kurtarıldı

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, 4 buçuk yaşındaki çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı. Kuyuya merdiven uzatan itfaiye ekipleri çocuğu düştüğü yerden çıkardı. Ekiplerin koordineli çalışması neticesinde kurtarılan Ömer Asaf, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Oyun oynarken kuyuya düştü, yürekler ağza geldi Böyle kurtarıldı

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#Sakarya#Serdivan#112 Acil Çağrı Merkezi

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