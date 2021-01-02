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Tayfur KARA - Hüseyin KALAY/SAMSUN (DHA)
Haber Giriş: 02.01.2021 - 16:09 | Son Güncelleme:

Oyun oynarken bir anda yere yığılmıştı! Ömer Kerim Koran'ın ölüm nedeni araştırılıyor

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Oyun oynarken bir anda yere yığılmıştı! Ömer Kerim Koran'ın ölüm nedeni araştırılıyor
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Samsun'da kardeşleriyle oyun oynarken aniden yere yığılıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ömer Kerim Koran'ın (7) ölüm nedeni araştırılıyor. Ömer Kerim Koran'ın kusmuğunun nefes borusunu tıkaması sonucu öldüğü sanılıyor.

​Olay, dün saat 14.00 sıralarında Denizevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan yılbaşı için Samsun'a gelen doktor Serhan Koran ve diş hekimi Yasemin Koran'ın 3 çocuğundan en büyüğü Ömer Kerim kardeşleriyle birlikte oyun oynarken bir anda fenalaşıp yere yığıldı. Babası Serhan Koran'ın ilk müdahalesini yaptığı Ömer Kerim, kaldırıldığı özel hastanede tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Ömer Kerim Koran'ın cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi. Olayın ardından Denizevleri Polis Merkezi ekiplerince soruşturma başlatıldı. Kusmuğunun nefes borusunu tıkaması sonucu yaşamını yitirdiği üzerinde duruyor. Ömer Kerim Koran'ın kesin ölüm nedeni, yapılan otopsi raporunun çıkmasıyla belli olacak.

Doktor anne ve babanın büyük acısı Ömer oynarken bir anda yere yığıldı, kurtarılamadı
Doktor anne ve babanın büyük acısı! Ömer oynarken bir anda yere yığıldı, kurtarılamadı
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