Oyun değil suç odası! Örgütler çocukları avlıyor, tehlikenin boyutu çok büyük... Uzman isim anlattı: Fark ederseniz hemen bunu yapın

Haberin Devamı

Trabzon'da ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Abdulkadir Eymen Bilgin evindeki odasında hayatını kaybetmiş halde bulundu. 8'inci sınıf öğrencisi Abdulkadir Eymen Bilgin, okul sonrası geldiği evde odasından uzun süre çıkmadı. Durumdan şüphelenen aile fertleri, girdiği odada Bilgin'in cansız bedeniyle karşılaştı. Bilgin'in, sanal oyundaki görevleri yerine getirmek için yaşamını sonlandırdığı iddiası üzerinde duruluyor.

Bu iddia henüz kesinleşmemiş olsa da aslında tehlikenin boyutu çok büyük.

Yeni nesil suç örgütleri çocuklara ulaşmak için sosyal medya ve çevrim içi oyun platformlarını kullanıyor. Yani online oyun odaları deyim yerindeyse suç merkezine dönüyor, çocuklar ‘gamer maskesi’ ile avlanıyor.

CEZA İNDİRİMLERİNİ BİR PROPAGANDA ARACI OLARAK KULLANIYORLAR

Haberin Devamı

Örgütler, Türk Ceza Kanunu’ndaki yaş gruplarına göre ayrılan ceza indirimlerini bir propaganda aracı olarak kullanıyor ve “Cezasız kalacaksınız, kısa sürede aramızda olacaksınız” diyerek çocukları kandırıyor. Bu örgütler çocuklara online oyun odalarında ‘gösterişli ve lüks’ bir hayat vadederek, platformları bir ‘eleman kazanma’ merkezine dönüştürüyor.

“Çocuklar en çok hızlı para, güç ve ait olma duygusu vaatleriyle hedef alınıyor. Dijital oyun dili kullanılarak suç eylemleri bir görev gibi sunuluyor ve riskler bilinçli biçimde küçümseniyor” diyen Bilişim Teknolojileri Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, başta ebeveynler olmak üzere herkesin mutlaka bilmesi gereken 7 kritik soruyu cevapladı, çok önemli uyarılarda bulundu.

1- ÇOCUKLARIN VAKİT GEÇİRDİĞİ ALANLAR ‘OYUN ODASI’ MI YOKSA ‘SUÇ ODASI’ MI?

Evet, bazı durumlarda bu alanlar fiilen birer ‘suç odasına’ dönüşmüş durumda. Çocukların oyun oynadığı dijital odaların bir kısmında, görünürde masum sohbetlerin arkasında organize temas ve yönlendirme ağları kurulabiliyor. Özellikle Discord gibi oyunla bütünleşmiş iletişim alanlarında çocuklar önce oyun üzerinden sosyalleşiyor, ardından kapalı gruplara davet edilerek dış dünyadan izole edilen sohbet zincirlerine çekilebiliyor. Bu odalarda küçük ‘görevler’, para kazanma teklifleri ve sadakat testleriyle adım adım bir bağlılık inşa ediliyor.

Haberin Devamı

Çocuklar en çok hızlı para, güç ve ait olma duygusu vaatleriyle hedef alınıyor. Dijital oyun dili kullanılarak suç eylemleri bir görev gibi sunuluyor ve riskler bilinçli biçimde küçümseniyor. Daha önce küresel ölçekte tartışılan Mavi Balina örneğinde olduğu gibi, görev zinciri mantığı çocuklarda merak ve baskıyı birlikte tetikleyebiliyor. Bu yapı, gerçek hayattaki sonuçları perdeleyen tehlikeli bir illüzyon yaratıyor.

2- TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNE NE TÜR YASAL SORUMLULUKLAR VE AKTİF DENETİM ZORUNLULUKLARI GETİRİLMELİ?

Teknoloji şirketlerine çocuk güvenliği konusunda açık ve bağlayıcı yükümlülükler getirilmeli. Yaş doğrulama sistemleri, riskli iletişim kalıplarını tespit eden yapay zekâ destekli izleme araçları ve varsayılan olarak kapalı gelen çocuk güvenlik ayarları standart hale gelmeli. Örneğin Roblox gibi bazı platformlarda uygulanan ebeveyn kontrol panelleri ve sohbet kısıtlamaları, çocukların yabancılarla kontrolsüz temasını azaltan örnekler sunuyor.

Haberin Devamı

Buna ek olarak şirketlerin düzenli şeffaflık raporu yayımlaması ve bağımsız denetime açık olması zorunlu hale getirilmeli. Avrupa’daki Digital Services Act benzeri düzenlemeler, platformlara risk analizi ve hızlı müdahale yükümlülüğü getiriyor. Benzer bir modelde, şüpheli ağların kolluk kuvvetlerine bildirilmesi için net süreler ve yaptırımlar tanımlanmalı.

3- HUKUKİ BOŞLUKLARIN İSTİSMARI NASIL ÖNLENİR?

Hukuki denge, çocuğu koruyan ama örgütleri sert biçimde cezalandıran iki katmanlı bir sistemle kurulmalı. Çocuklar açısından rehabilitasyon, psikolojik destek ve eğitim temelli bir yaklaşım sürdürülürken; çocukları suçta kullanan örgütler için ağırlaştırılmış cezalar ve özel suç tipleri tanımlanmalı. Böylece propaganda olarak kullanılan ‘cezasızlık’ algısı doğrudan örgütler üzerinde kırılır.

Haberin Devamı

Örneğin çocukların organize suçlarda kullanılmasını ayrı ve nitelikli bir suç olarak düzenleyen modeller bazı Avrupa ülkelerinde uygulanıyor. Türkiye’de de Türk Ceza Kanunu kapsamında çocukları suça sürükleyen yapılara yönelik cezaların artırılması ve mal varlığına el koyma gibi ekonomik yaptırımların güçlendirilmesi caydırıcı olabilir.

15 yaş altındaki çocuklar açısından sosyal medya ile çevrim içi oyun dünyası artık birbirinden ayrı değil; çoğu oyunun içinde yerleşik sohbet sistemleri ve dış platform bağlantıları bulunuyor. Bu nedenle yaşa yönelik koruma politikaları yalnızca klasik sosyal medya uygulamalarını değil, oyun ekosistemini de kapsamalı. Özellikle Discord gibi oyun topluluklarıyla iç içe çalışan iletişim alanlarında, 15 yaş altı kullanıcılar için otomatik mesaj filtreleri, yabancılarla doğrudan temas kısıtlamaları ve ebeveyn onaylı arkadaş listeleri standart hale getirilebilir. Prof. Dr. Ali Murat Kırık

4- PSİKOLOJİK MANİPÜLASYONLA MÜCADELE NASIL OLMALI?

Psikolojik manipülasyonla mücadele, yalnızca yasaklarla değil eğitimle yürütülmeli. Okullarda medya ve dijital okuryazarlık dersleri, çocuklara çevrim içi vaatleri sorgulama becerisi kazandırmalı. Oyunlardaki “kahramanlık” anlatısının gerçek hayattaki sonuçlarıyla çeliştiği somut örneklerle anlatılmalı.

Haberin Devamı

Karşı-propaganda açısından gerçek hikâyeler ve akran temelli bilinçlendirme etkili olabilir. Kamu spotları, gençlik programları ve sosyal medya kampanyaları, suçun kısa vadeli cazibesine karşı uzun vadeli sonuçları görünür kılmalı. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek programlar, öğretmen ve aile eğitimini birlikte ele almalı.

5- AİLELER İÇİN ‘KIRMIZI BAYRAKLAR’ NELERDİR? AİLELER NEYE DİKKAT ETMELİ VE NEREYE BAŞVURMALI?

Ailelerin dikkat etmesi gereken en önemli kırmızı bayrak, ani ve açıklanamayan davranış değişimleridir. Aşırı gizlilik, ekranı sürekli saklama, ani para harcamaları, yeni ve agresif bir argo kullanımı, uyku düzeninin bozulması ve aileden uzaklaşma önemli sinyallerdir. Ayrıca çocuğun internet kesildiğinde orantısız öfke göstermesi ve yeni, kimliği belirsiz arkadaş çevreleri de dikkatle izlenmeli.

Bu tür belirtiler görüldüğünde ilk adım cezalandırma değil iletişim kurmaktır. Ardından okul rehberlik servisleri, çocuk psikologları ve gerektiğinde resmi ihbar hatları devreye girmeli. Türkiye’de Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki siber suç birimleri ve ALO 183 gibi destek hatları, riskli durumlarda başvurulabilecek kurumsal adreslerdir.

6- DEVLETİN YENİ NESİL KOLLUK STRATEJİSİ NE OLMALI?

Yeni nesil kolluk stratejisi, dijital istihbarat ve önleyici analiz üzerine kurulmalı. Açık kaynak istihbaratı, yapay zekâ destekli ağ analizi ve siber devriyeler standart uygulama haline getirilmeli. Amaç yalnızca suç sonrası müdahale değil, erken aşamada riskli ağları tespit etmektir.

Bu noktada Emniyet Genel Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu arasında gerçek zamanlı veri koordinasyonu kritik önem taşır. Uzmanlaşmış çocuk koruma birimleri ve dijital suç ekipleri birlikte çalışmalı.

7- KÜRESEL PLATFORMLAR KARŞISINDA YEREL EMNİYET GÜÇLERİ İÇİN HANGİ ULUSLARARASI YAPTIRIMLAR VE ŞEFFAFLIK ZORUNLULUKLARI GETİRİLMELİ?

Küresel platformlara, sınır ötesi suçlarda hızlı veri paylaşımını zorunlu kılan uluslararası anlaşmalar gerekli. Şirketler için belirli sürelerde veri saklama, şüpheli faaliyet bildirme ve adli taleplere hızlı yanıt verme yükümlülükleri netleştirilmeli.

Avrupa merkezli düzenlemelerde görülen ortak denetim ve yaptırım mekanizmaları örnek alınabilir. Europol benzeri çok uluslu iş birliği modelleri, yerel kolluk kuvvetlerinin küresel ağlara erişimini kolaylaştırıyor. Benzer yapılar bölgesel ölçekte güçlendirilerek, dijital suçlarla mücadelede ortak bir standart oluşturulabilir.