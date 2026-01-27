Oyun arkadaşını alıkoyup dövdü

Haberin Devamı

Oyun oynadıkları sırada R.G., iddiaya göre Miraç Taylan A.’ya küfretti. Bu duruma sinirlenen Miraç Taylan A., aradan zaman geçtikten sonra R.G.’yi yemek yeme bahanesiyle buluşmaya davet etti. R.G., 29 Aralık’ta buluşma yeri olan alışveriş merkezine gitti. Yanındaki H.A.D. (17) ile bekleyen Miraç Taylan A., tartıştığı R.G.’yi zorla Yiğit A.’nın (22) taksisine bindirip bölgeden uzaklaştı.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler, R.G. ile birlikte boş bir araziye gitti. Arka koltuktaki H.A.D., R.G.’yi darp etti. Ön koltuktaki Miraç Taylan A. da bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. H.A.D., tokat ve yumruklarla darp ettiği R.G.’nin otomobilden inmesine izin verdi. Araçtan inen R.G., koşarak bölgeden ayrıldı. R.G., polis merkezine giderek şüphelilerden şikâyetçi oldu. Polis ekipleri, şüphelilerin evlerine baskın yaptı. H.A.D., Miraç Taylan A. ve Yiğit A., saklandıkları evlerde gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, konunun bu kadar büyüyeceğini düşünmediklerini, pişman olduklarını söyledi. Adliyeye sevk edilen H.A.D., Miraç Taylan A. ve Yiğit A., tutuklandı.