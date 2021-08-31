Oytun Erbaş'tan 'Tuzlu ayran otizm yapıyor' iddiası... Prof. Dr. Arif Verimli'den net cevap

Bilimsel çalışmalarının yanı sıra katıldığı programlarla da adından sıklıkla söz ettiren Oyun Erbaş bu kez tuzlu ayranın otizm yaptığı iddiasında bulundu. Geçtiğimiz dönemlerde açıklamasında “ben doğru işler yaparsam Türkiye’nin Elon Musk’ıyım” ifadelerini kullanmıştı.

Prof. Dr. Arif Verimli Oytun Erbaş'ın sözleri üzerine şu açıklamalarda bulundu:

Türkiye’de tuzlu ayran bin yıldır içiliyor. Batı dünyasında otizm yok mu? Aynı oranda Türkiye'de de var. Aklına geleni doğruymuş gibi sunan, taşıdığı titr yüzünden toplumdan zımnen bir güven sağlamış bir kişinin yanlış yönlendirmesi beklenemez, bilim çevresinin etiğine aykırıdır.

Ülkemizde binlerce otistik çocuk var. Bunların aileleri bir sebep arıyorlar. Bütün gün suçluluk duygusu yaşatıyorsunuz onlara.

Verimli ayrıca twitter adresinden, ‘Dikkat çekmek için yapıyorsan başka birşey ama buna gerçekten inanıyorsan lütfen tabip odası, sağlık bakanlığı göreve.. Artık lütfen sus oğlum, sen bir Tabipsin.. Elimizden ne gelirse yapalım senin için...’ açıklamasında bulundu.

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