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KAYSERİ (DHA)
Haber Giriş: 08.04.2020 - 16:51,Son Güncelleme:/

Oynadıkları evde yangın çıkaran çocuklar kurtarıldı

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Oynadıkları evde yangın çıkaran çocuklar kurtarıldı
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KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, metruk evde çakmakla oynarken çıkan yangında alevler arasında kalan 2 çocuk, polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde İncesu ilçesi Karakoyunlu Mahallesi'nde kullanılmayan tek katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, iki erkek çocuk ev içinde çakmakla oynamaya başladı. Oyun sırasında tahtaların tutuşması sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, evde mahsur kalan çocukları kurtardı. Sağlık durumu iyi olan çocuklar ailelerine teslim edildi. İtfaiye ekipleri de metruk evi saran alevleri kısa sürede söndürdü. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, yangının yaşandığı eve gelerek, incelemelerde bulundu. Başkan İlmek, metruk yapılar hakkında kısa süre içinde çalışma yapacaklarını söyledi.

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