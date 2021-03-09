Oynadığı salıncağın ipi boynuna dolan Suriyeli Melek, öldü

Serik’e bağlı Aşağıoba Mahallesi Deveciler mevkiinde Suriyeli Melek El Ubeyd’in ailesi serada çalışmaya gitti. Bu sırada bahçedeki çardakta kurulu salıncakta sallanan Melek El Ubeyd’in boğazına ip dolandı. Melek El Ubeyd’in çırpındığını gören anne ve babası, koşarak yanına geldi. Çocuğun boğazını ipten kurtaran aile kendilerine ait araç ile Serik Devlet Hastanesi’ne götürdü. Tedaviye alınan Melek El Ubeyd doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Melek El Ubeyd’in cenazesi Serik Devlet Hastanesi morguna konuldu. Cenaze Cumhuriyet savcısının ilk incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.