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Öyle bir şey yaptı ki sokak köpeklerinin saldırısından kurtuldu

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#Sokak Köpeği#Erzurum#Halim Doğru
Öyle bir şey yaptı ki sokak köpeklerinin saldırısından kurtuldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 10:09

Erzurum'da 4 çocuk babası Halim Doğru (40), sürü halinde gezen başıboş köpeklerin saldırısından karate hareketleri yaparak kurtuldu.

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Olay, Yakutiye ilçesindeki oto sanayi sitesinde meydana geldi. Özel bir servisin işletmeciliğini yapan Halim Doğru, sabah işe giderken sürü halinde gezen sokak köpekleri ile karşılaştı. Üzerine doğru gelen köpeklerden geri geri giderek korunmaya çalışan Doğru, karate benzeri hareketler yapmaya başladı. Etrafını saran köpeklere tekmeler savuran Doğru, yara almadan kurtulmayı başardı. Bu arada çevreden yetişen bir vatandaş da köpekleri uzaklaştırmasına yardımcı oldu. Doğru'nun sokak köpekleri ile mücadelesi güvenlik kamerasına yansıdı.

'BENİM YERİMDE BİR ÇOCUK DA OLABİLİRDİ'

Halim Doğan, geçen yıl da köpeklerin saldırısına uğradığını belirterek, "Sabah işime yürüyerek gelirken köpek saldırısına maruz kaldım. Karate hareketleri yaparak kendimi kurtarabildim. Benim yerimde bir çocuk da olabilirdi. Allah saklasın ölebilirdi de. O saatlerde kimse yoktu. Devletimizin buna acil olarak el atmasını istiyoruz. Bazıları yasaya itiraz ediyor ama kendileri belli ki saldırıya uğramamış" dedi.

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Öyle bir şey yaptı ki sokak köpeklerinin saldırısından kurtuldu

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#Sokak Köpeği#Erzurum#Halim Doğru

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