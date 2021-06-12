İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün ziyaretlerde bulunmak üzere Zonguldak’ın Gökçebey ilçesindeydi. Akşener çarşı esnafının sorunlarını dinledi, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Belediye binası önünde toplanan vatandaşlara seslenen Akşener, şunları söyledi: “Bu dertli insanlara partimi övmüyorum. Sadece sizi konuşuyoruz, sorunlarınızı Meclis’e getiriyoruz ve çözümü için talepte bulunuyoruz. Nasıl müşteri esnafın velinimeti ise siyasetçinin de velinimeti seçmendir.”

Seçim zamanı siyasi partilerin temsilcilerinin geleceğini anlatan Akşener, “Siz seçmensiniz, isterseniz her şeyi değiştirebilirsiniz. Nerede değiştirebilirsiniz? Sandıkta değiştirebilirsiniz. Neyle değiştirebilirsiniz? Oylarınızla değiştirebilirsiniz. Oylarınızı ucuz etmeyin, o kadar pahalı olsun ki herkes gelsin, huzurunuzda ‘hazır ol’a geçsin” dedi. Akşener, silahlı saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ile görüştüklerini ve ne olduğuna dair fikirlerinin bulunmadığını da dile getirdi.

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