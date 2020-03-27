Öykü kelimesinin bir adet eş anlamlısı kelime bulunmaktadır.

Öykü Eş Anlamlısı

Öykü eş anlamlısı, geneli öğrenciler olmak üzere, kişiler tarafından çokça merak edilen bir konudur. Öykü kelimesinin eş anlamlısı nedir, açıklayalım. Öykü kelimesinin eş anlamlısı hikaye olarak tanımlanmıştır.

Öykü ve hikaye aynı anlama gelen sözcüklerdir. Yani eş anlamlı ( anlamdaş) kelimelerdir. Öykü ve hikaye kelimesi, bir cümlede birbirlerine ikame olarak, rahat bir biçimde kullanabilir. Bu iki kelime, aynı anlama geldiklerin ötürü, öykü ve hikaye kelimelerinden herhangi biri cümlede kullanıldığı zaman, cümle anlamının bütünlüğünü bozmazlar.

Bununla birlikte bu iki kelime, birinin yerine diğeri kullanıldığında, cümle yapısında bir anlatım bozukluğuna neden olmazlar. Eş anlamlı sözcükler bu anlamda, birbirlerinin yerine rahat bir şekilde kullanılabilir.