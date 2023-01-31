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Öykü Kasımoğlu doğum gününde hayatını kaybetmişti! Acı detay ortaya çıktı

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#Adana#Marmaris#Muğla
Öykü Kasımoğlu doğum gününde hayatını kaybetmişti Acı detay ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 15:31

Marmaris'te dereye uçan otomobilde hayatını kaybeden Öykü Kasımoğlu (27) ile kazanın ardından gözaltına alınıp tutuklanan alkollü sürücü Mustafa Besleme'nin (29) aralarında söz kestikleri, şubat ayında kız isteme merasiminde aileleriyle birlikte bir araya gelmek için sözleştikleri belirtildi. Serdar Kasımoğlu (55), kızının gezmeye gitmek için kendilerinden izin aldığını ifade ederek, "’En son gitmeseniz olmaz mı?’ diye sordum. Gittikten sonra bu kaza meydana geldi" dedi.

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Kaza, önceki gün saat 01.30 sıralarında, Sarıana Mahallesi Azmak Deresi yolunda meydana geldi. Yat Limanı'ndaki restoranda Ceren Ceylan'ın doğum gününü kutlayan arkadaş grubu, Mustafa Besleme'nin kullandığı 01 AFF 068 plakalı otomobille dönüşe geçti. Otomobil, restoranın 30 metre ilerisinde kontrolden çıkıp, kaldırıma çarparak dereye uçtu. Araçtan kendisi çıkan sürücü Besleme ve yanındaki Samet Canpolat (30), içeride Ceren Ceylan ile Öykü Kasımoğlu'nun olduğunu söyledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ekiplerin çalışmasıyla Ceylan ve Kasımoğlu’na ulaşıldı. Ceren Ceylan ile Öykü Kasımoğlu kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.

Öykü Kasımoğlu doğum gününde hayatını kaybetmişti Acı detay ortaya çıktı

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Gözaltına alınan, yapılan kontrollerinde 3,79 promil alkollü olduğu tespit edilen Mustafa Besleme, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Öykü Kasımoğlu'nun cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi Adana'nın Saimbeyli ilçesine getirildi. Kasımoğlu için ilçedeki Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede baba Serdar ve anne Hatice Kasımoğlu (45), güçlükle ayakta durabildi. Kasımoğlu'nun cenazesi, Hamurcu Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öykü Kasımoğlu doğum gününde hayatını kaybetmişti Acı detay ortaya çıktı

KAZADAN 4 SAAT ÖNCE PASTASIYLA GÖRÜNTÜ PAYLAŞMIŞ

Köpek eğitim uzmanı olan, 28 Ocak doğumlu Ceren Ceylan'ın, kazadan 4 saat önce sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Ceylan'ın, sosyal medyadan, 'İyi ki doğdun Ceri Cey' yazılı pastasıyla çekilen videosunu paylaştığı görüldü.

Öykü Kasımoğlu doğum gününde hayatını kaybetmişti Acı detay ortaya çıktı

ŞUBATTA İSTEMEYE GELECEKLERMİŞ

Öykü Kasımoğlu'nun tutuklanan sürücü Mustafa Besleme ile kendi aralarında söz kestikleri, ailelerinin şubat ayında isteme merasiminde bir araya gelmek için sözleştikleri bildirildi. Serdar Kasımoğlu, kızıyla Marmaris'e gitmeden önce konuştuğunu belirterek, "Bana Marmaris'e gitmek istediğini söyledi. Ben de 'Gitmeseniz olmaz mı?' diye sordum. Sonrasında gittiler. Başımıza bu kaza geldi" ifadelerini kullandı.

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Öykü Kasımoğlu doğum gününde hayatını kaybetmişti Acı detay ortaya çıktı

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#Adana#Marmaris#Muğla

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