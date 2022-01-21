Öykü Arin'in ilk karne heyecanı

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İzmir'de yaklaşık 4 yıl önce Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. 11 Nisan 2019'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca aynı yıl 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. 2 yıl önce İzmir'deki evine dönen Öykü Arin, kontrolleri için sık sık Antalya'ya geliyor. Yarı uyumlu nakil nedeniyle zaman zaman kronik ilik savaşı veren Öykü Arin, doktorlarının izni dahilinde bu yıl eylül ayında ilkokula başladı.

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'KALBİMİ BIRAKIYORUM'

İzmir'de bir kolejde 1'inci sınıfa başlayan Öykü Arin, bugün binlerce öğrenci gibi karne heyecanı yaşadı. Tüm derslerini 'Çok İyi' olarak tamamlayan Öykü Arin, ilk ilkokul karnesini aldı. Ellerinde tuttuğu karnesiyle poz veren Öykü Arin'in heyecanını sosyal medyadan paylaşan Eylem Şen Yazıcı, “Ve ilk ilkokul karnesini aldı. Artık bizim evde okuryazar biri daha var. Şuraya tarifsiz duygularla dolu kalbimi bırakıyorum" dedi.

'SIMSICAK GÜLÜŞÜNLE İÇİMİZİ ISITIYORSUN'

Öykü Arin'in karnesinin köşesine sınıf öğretmeni, “Sevgili Öykü Arin, azmin, özgüvenin ve sorumluluklarının, bilincin sayesinde başarılı bir başlangıç yaptın. Sımsıcak gülüşünle her zaman içimizi ısıtıyorsun. Seni kutluyor, başarılarının katlanarak devam etmesini diliyorum. Keyifli bir tatili hak ettin. Tadını çıkar ama kitap okumayı da unutma. İyi tatiller" notunu yazdı.

Öykü Arin, geçen kasım ayında kardeşi 'Arkadaş Ekim'i kucağına almış ve ilk kez ablalık duygusunu tatmıştı.