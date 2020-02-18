Öykü Arin'in annesinden MEB'e kök hücre bağışı çağrısı

İzmir'de geçen yıl Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve yurt dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu.

Geçen yıl 11 Nisan'da özel bir hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu.

ÖYKÜ ARİN BAŞKALARINA UMUT OLDU

Eylem Şen Yazıcı, 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası için yurt içi ve yurt dışından binlerce kişinin kök hücre bağışı yaptığını anlattı. Yapılan bağışlar doğrultusunda ilik bekleyen kişilerle eşleşme yaşandığını ve başka hastalara umut olunduğunu söyleyen Yazıcı, herkesin kan bağışı kampanyalarına katılması ve donör olması için çağrıda bulundu. Türkiye'de birçok kişiyle el ele vererek kök hücre bağışı hakkında yoğun çaba sarf ettiklerini vurgulayan Eylem Şen Yazıcı, kök hücre bağışı bilincinin küçük yaşlardan itibaren edinilmesi gerektiğini söyledi.

Yazıcı, 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyası kapsamında sosyal medyadaki paylaşımında Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Yazıcı, “Milli Eğitim Bakanlığı'na, il ilçe müdürlüklerine, okul müdürlüklerine ve tüm öğretmenlere sesleniyoruz. Ülke genelinde okullarda kan ve kök hücre kampanyaları yapalım. Okullar öğrencileri, aileleri ve mahalleliyi buluşturur. Kök hücre bağışını anlatmak, kan ve kök hücre bağışı kampanyaları yapmak için okullarda buluşalım. Donör olun, umut olun ve asla vazgeçmeyin" dedi.