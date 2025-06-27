Oya’nın yürek yakan dramı

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İstanbul’da yaşayan Oya Budak (18) ile 4 ay önce nişanlanan Samet Terzi (19), göğsünde ağrı hisseden nişanlısını hastaneye götürdü. Buradaki kontroller sonucu nişanlısının 5.5 aylık hamile olduğunu öğrenen Samet Terzi, olayı ailesine anlattı.

‘BENDEN DE ÇOCUĞUN OLSUN’

Nişanlısının 6 ay önce uğradığı cinsel saldırı sonucu hamile kaldığını ve o saldırganın da cezaevinde olduğunu öğrenen Samet Terzi, ailesinin baskıları sonucu Oya ile arasındaki nişanı bozdu.

İddiaya göre, takıntı haline getirdiği eski nişanlısı ile görüşmeye devam eden Samet Terzi, önceki gece “Bekliyorum aşkım” mesajı atıp yemek teklif ettiği Oya ve 13 yaşındaki kardeşini Sarıyer Maslak’taki ormanlık alana götürdü. Takıntı haline getirdiği eski nişanlısına ayrılmak istemediğini ve kendisinden çocuk istediğini söyleyen Samet Terzi ile Oya Budak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu kendisinden ayrılmak isteyen Budak’ın ilk olarak karnına ateş eden Samet Terzi, can havliyle kaçmak isteyen genç kadını vücudunun çeşitli yerlerinden vurduktan sonra son olarak kafasına ateş edip olay yerinden kaçtı. Budak, karnındaki bebeğiyle hayatını kaybetti. Polis ekipleri, Samet Terzi’yi amcası Aytekin Terzi’nin (45) evinde yakaladı. Amca yeğen emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Samet Terzi savcılık ve hâkimlik ifadesinin ardından Oya Budak ve karnındaki 5.5 aylık bebeği “Kasten öldürme” suçundan tutuklandı.



Oya Budak’ın ailesi, cenazeyi teslim almak için geldikleri Adli Tıp Kurumu’nda şüphelinin en ağır cezayı almasını istediklerini belirtti. Dede Orhan Budak, “İstismara uğradığını korkmuş söyleyememiş, 1 ay önce hamile olduğu ortaya çıkınca nişan atıldı ama Oya’dan vazgeçmedi. Hem canına hem bebeğe kıydı, canımızı bizden aldı” dedi.

'İYİ YAPTIM'

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Daha önceden ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından polis kaydı olduğu öğrenilen Samet Terzi ifadesinde, “Silahımı çekerek korkutmak için havaya doğru ateş ettim. Bir anda yere yığıldı, nasıl oldu anlamadım. Silah seslerine kardeşi de araçtan inmişti. Korkarak onları orada bırakıp kaçtım” dedi. Samet Terzi’nin adliyeye sevk edilirken gazetecilerin “Neden öldürdün?” sorusuna “İyi yaptım” diye yanıt verdiği duyuldu.





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