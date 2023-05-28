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Oy kullanılan salonda fareyi görünce sıraların üzerine çıktılar

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#Hatay#Secim2023#Seçim
Oy kullanılan salonda fareyi görünce sıraların üzerine çıktılar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 17:24

Hatay'ın İskenderun ilçesinde oy kullanılan salonda görülen fare nedeniyle bazı seçmen ve görevliler, korkup sıraların üzerine çıktı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde binaların yıkıldığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında seçmenler, sandık başına gitti.

Oy kullanılan salonda fareyi görünce sıraların üzerine çıktılar

Bir lisede, sınıfta seçmenler oy kullanırken, fare ortaya çıktı. Fareyi gören bazı vatandaşlar, korkup sıraların üzerine çıktı. Bu sırada bir vatandaş ise fareye tekme attı. Bir süre ara verilmek zorunda kalınan oy kullanma işlemi, farenin öldürülmesinin ardından devam etti. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

Oy kullanılan salonda fareyi görünce sıraların üzerine çıktılar

Oy kullanılan salonda fareyi görünce sıraların üzerine çıktılar

 

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#Hatay#Secim2023#Seçim

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