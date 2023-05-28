Oy kullanılan salonda fareyi görünce sıraların üzerine çıktılar

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde binaların yıkıldığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında seçmenler, sandık başına gitti.

Bir lisede, sınıfta seçmenler oy kullanırken, fare ortaya çıktı. Fareyi gören bazı vatandaşlar, korkup sıraların üzerine çıktı. Bu sırada bir vatandaş ise fareye tekme attı. Bir süre ara verilmek zorunda kalınan oy kullanma işlemi, farenin öldürülmesinin ardından devam etti. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.