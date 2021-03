Oy hakkı sözü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde 21 farklı şehirden down sendromlular ve aileleriyle, videokonferans toplantısında bir araya geldi. Toplantıda down sendromlular eğitimden iş hayatına kadar yaşadıkları sıkıntıları aktardı. Gençler oy kullanma hakkı isterken Kılıçdaroğlu, “Güzel, bir hak arayıcısıyla tanıştık böylece. Oy kullanma hakkı için mücadeleye devam” diye yanıt verdi. Sorunları dinleyen Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerine ilişkin özetle şunları söyledi:

FIRSAT EŞİTSİZLİĞİ

“Çocuklarımızın ayrıştırılmaması lazım. Onların farklı statüye tabi tutulmaması lazım, kaynaştırmanın olması lazım. Bu konuda asıl görev Milli Eğitim Bakanlığı’na düşüyor. Fırsat eşitsizliğinden söz edildi. Sadece down sendromlu çocuklarımız için değil, bedensel engelli çocuklarımız için de benzer sorunları yaşıyoruz. Devletin belli görevleri yerine getirmesi lazım. Biz buna sosyal devlet diyoruz. Çocuklar da oy kullanmak istiyorlar, doğru. Oy hakları var. Kullanmaları gerekiyor. Birlikte mücadeleyi yaparız, mücadeleyi yaparsak sonucu da alırız. Olması lazım. Buna inanıyorum.

ANNELERE EMEKLİLİK

Down sendromlu çocuklarımızın belli bir alanda istihdam edilmesi, sigortalı olması ve primlerinin yatması lazım. Bu çocuklarımız belli bir yerde çalışırken, en azından onların sosyal güvenlik primlerini işveren değil doğrudan doğruya devlet yatırabilir.

Anneler emekli olmak istiyor. Olması lazım. Anne işini bırakmak ve çocuğuna daha fazla zaman ayırmak zorunda. Bizim dil terapisti bulamadığımız, çocuklarımıza özel eğitim verecek öğretmen bulamadığımız ortamlarda, bu görevi tümüyle anneler üstleniyorlar. Annelerin sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından yatırılması ve onların belirli bir zaman dilimi içinde de emekli edilmeleri lazım.

Ailelerin yardım paketine, lütfa ihtiyacı yok. Ailelerin sosyal devlette, hak talebinde bulunmaya ihtiyaçları var. Sosyal devletin yapması gereken temel görevlerden birisi de, her ailenin asgari gelir güvencesinin sağlanmasıdır.”





