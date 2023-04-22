Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Oy atarken dikkat tek pusula hakkı var

Güncelleme Tarihi:

#Oy#YSK#AK Parti
Oy atarken dikkat tek pusula hakkı var
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 07:00

Vatandaş oyunun boşa gitmemesi için nelere dikkat etmeli? İşte yanıtı: Her seçmenin bir oy pusulası hakkı var. ‘Ben hata yaptım, tekrar oy pusulası verin’ deme hakkı yok. Pusulada herhangi bir yırtık, iz ve işaretin de olmaması gerek.

Haberin Devamı

Türkiye, 14 Mayıs’taki seçimlere hazırlanırken, tarihte ilk kez 1 metrelik pusulada oyunu kullanacak. AK Parti’nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, oy kullanırken dikkat edilmesi gereken noktaları Hürriyet’e anlattı:

- “Vatandaşın, ‘evet’ tercih mührünü oy vereceği siyasi partiye ayrılan alana basması gerekiyor. Yine, Cumhurbaşkanı adayının üstüne basması ve her iki pusulada da herhangi bir yırtık, çizik, iz işareti olmayacak şekilde katlayarak zarfın içerisine koyması lazım. Tamamen yırtılmış olan oyların geçersiz sayılacağı belirtiliyor. İz ve işaret anlamı taşımayan yırtıklar geçersiz oy olarak sayılmıyor.

- İttifak çerçevesi içinde herhangi bir alana basıldığında o oy ittifakın ortak oyu sayılacak. Eğer bir partinin olduğu çerçeveye basıldığında ise o parti için sayılacak.

Haberin Devamı

- Her vatandaşın bir tane oy pusulası hakkı bulunuyor. Oy pusulasında istediği partiye oy veremezse ‘Ben hata yaptım, tekrar oy pusulası verin’ deme hakkı yok. Mührü bastıktan sonra, katlarken başka bir siyasi partinin üzerine geçse bile, öbür tarafa tersi ya da izi çıkacağı için nereye basıldığı belli olacak. Bu oylar geçersiz sayılmayacak. Tamamının düzgün bir şekilde hangi siyasi partiye oy basıldığı anlaşılıyorsa o siyasi partiye verildiği kabul edilecek.”

249 MİLYON ADET BASILDI

Hem cumhurbaşkanlığı hem milletvekili seçimleri için yurtiçi ve yurtdışı dahil toplamda 249 milyon 670 bin 310 adet oy pusulası basıldı. Türkiye’deki seçim çevrelerinin oy pusulasının tamamı Ankara’da 3 matbaada bastırılıyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, oy pusulaları seçmen sayısının yüzde 15 fazlası olarak bastırılıyor. Oy pusulasının 390 ile 410’luk paketler (Paketteki oy pusulası sayısı) arasında basımı yapılıyor. Köylere 410’luk, il merkezindeki sandıklara ise 390’lık oy pusulası paketi gönderiliyor. Seçmen sayısının 100 olduğu bir köye de 410 oy pusulası olan paket gönderiliyor. Kalan 310 oy tutanak tutularak imha ediliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Oy#YSK#AK Parti

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Uçakta, otobüste ya da restoranda çocukların dağınıklığını kim temizlemeli

BİR SORUDAN FAZLASI | Uçakta, otobüste ya da restoranda çocukların dağınıklığını kim temizlemeli?

#Bir Sorudan Fazlası
Cilt kanseri neden erkekler için daha ölümcül ‘Özellikle partneri olmayanlar risk altında’

Cilt kanseri neden erkekler için daha ölümcül? ‘Özellikle partneri olmayanlar risk altında!’

#Melanom
Hem enerji veriyor hem içeriği zengin: SÜPER BESİNLER | Hangisi neye faydalı Tüketirken nelere dikkat edilmeli

Hem enerji veriyor hem içeriği zengin: SÜPER BESİNLER | Hangisi neye faydalı? Tüketirken nelere dikkat edilmeli?

#Sağlık