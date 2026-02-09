Oxford’dan Van’a kozmos yolculuğu

Haberin Devamı

Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümünde tamamladığı lisans ve yüksek lisans eğitiminin ardından Millî Eğitim Bakanlığı bursu kazanan Topal, astronominin Türkiye’de sınırlı çalışılan alanlarından biri olan milimetre astronomisine yöneldi. Doktora için tercihini Oxford Üniversitesi Astrofizik Bölümü’nden yana kullandı. Galaksi evrimi ve yıldız oluşumu üzerine çoklu dalga boyu gözlemlerine dayalı çalışmalar yürüterek, uluslararası araştırma ekiplerinin parçası oldu. Burs yükümlülüğü kapsamında görev yeri olan Van’a dönen Topal, akademik çalışmalarını burada sürdürmeye başladı. Oxford’daki araştırma altyapısı ile Van’daki genç ve meraklı öğrenci profili arasındaki fark, onun bilim anlayışında belirleyici bir kırılma yarattı.



DENEYİMİ VE İLETİŞİMİYLE FİNALE KALDI



Selçuk Topal’ın doktora yıllarında Oxford’da başlattığı ve bugün ulusal ölçekte devam eden ‘Gelecek Uzayda’ projesi, bu yaklaşımın en somut karşılığı. Topal projeyi şöyle anlatıyor:



“Bilimin özü sorgulamaktır. İnsanlara doğru soruları sorma becerisi kazandırabildiğinizde, bilim günlük hayatın bir parçası hâline geliyor. ‘Gelecek Uzayda’ projesi bu farkındalıkla ortaya çıktı. Bu projeyle amacım, uzay bilimleri başta olmak üzere çağdaş bilimi gençler ve toplumun farklı kesimleri için erişilebilir, anlaşılır ve ilham verici hâle getirmek. Bilimi yalnızca bilgi aktarımı olarak değil, insanın evrendeki yerini anlamaya yardımcı olan bir düşünme biçimi olarak ele alıyorum.”

Topal, British Council tarafından yürütülen Study UK Alumni Awards’ta Social Action Award kategorisinde finalistliğe uzandı. Oxford’da edinilen akademik deneyim ile Van’da sahada yürütülen bilim iletişimi çalışmalarının birlikte değerlendirilmesi, Topal’ı 2026 Türkiye finalistleri arasına taşıdı.