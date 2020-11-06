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Arzu ERBAŞ- Doğancan İLEK/RİZE, (DHA)
Haber Giriş: 06.11.2020 - 15:19 | Son Güncelleme:

Ovit Dağı'ında kar topu oynadılar

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Ovit Dağı'ında kar topu oynadılar
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DOĞU Karadeniz'de etkili olan soğuk havayla birlikte, yüksek kesimlerde kar yağışı sürüyor. Rize’nin Ovit Dağı'nda kar yağışı zaman zaman tipiye dönerken, vatandaşlar ise kar topu oynayarak eğlendi.

Ovit Dağıında kar topu oynadılar
Karadeniz’de sonbaharın kendini iyiden iyiye hissettirdiği son günlerde, yüksek kesimler ve yaylarda kar yağışı etkili oluyor. Sıcak geçen günlerin ardından havaların soğuduğu bölgede yüksek rakımlı yaylalar, yağan karla beyaz örtüyle kaplanıyor. Rize'nin 2 bin 640 rakımlı Ovit Yaylası da yağan karla beyaza büründü. Yaylada kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Yer yer tipinin etkili olduğu yaylaya gelenler, soğuğa ve tipiye aldırış etmeden kar topu oynayarak anın keyfini çıkarıyor.

Kar topu oymamak ve fotoğraf çektirmek için Ovit Dağı'na geldiklerini söyleyen Yusuf İspirli, "Kar topu oynadık ve çok eğlendik. Geçen hafta hava çok güzeldi. Birden soğudu ve artık yükseklerde kar görüyoruz. Bide bunu eğlenceye dönüştürmek istedik" diye konuştu.

Berat İspirli de, "Sabah karın yağdığını öğrenince arkadaşlarla toplanıp ‘tur yapalım ‘dedik. Yol bizi Ovit’e getirdi. Bir yanda tipiye dönüşen kar yağışı var, bir yanda soğuk ama yine de eğlendik” dedi.

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