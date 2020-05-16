Over Ne Demek? Over Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

İngilizce birçok yerde geçerli bir dil olmasından dolayı kelimelerin anlamları merak edilmektedir. Kelimelerin anlamlarını öğrenmek ise mümkündür. Over kelimesi de bunlardan birisidir. Türkçe karşılığına bakıldığında birçok anlam barındıran over kelimesinin yaygın kullanılan anlamı ise bitmiş ve üzerine kelimeleridir.

Over Ne Demek?

Türkçede olduğu gibi İngilizcede de kelimeler birden fazla anlam barındırabilir. Böylece cümle içerisinde birçok farklı anlamda kullanılabilir. Over kelimesi de sözlüklere bakıldığında Birden fazla karşılığı bulunmaktadır. Over kelimesinin Türkçe karşılık anlamları şu şekildedir:

- Bitmiş, üzerine, üstüne, aşkın, üzerinden, fazla anlamları yaygın kullanılan anlamlardır.

- Devirmek, hastalığı atlatmak, çok, bitti, aşırı, fazladan, çok fazla, sona ermiş, tükenmiş, bitmiş, sonlanmış, yeniden, aracılığı ile ötede, daha gibi anlamlar genel olarak kullanılmaktadır.

Örnek Cümleler

- Ali is an overachiever.

Tom beklenenden daha başarılı biri.