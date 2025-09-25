Oval Ofis’te kritik başlıklar

Haberin Devamı

ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel saatle 11.00’de, Türkiye saatiyle 18.00’de Oval Ofis’te görüşmeye başlayacak. Görüşme başlangıcında her iki liderin açıklamalarda bulunması ve gazetecilerin sorularını cevaplandırması bekleniyor. İki lider en son 13 Kasım 2019’da Beyaz Saray’da görüşmüş ve Oval Ofis’te basının karşısına geçmişti.

İKİLİ ANLAŞMALAR SONUÇLANACAK

* 47’nci ABD Başkanı, geçtiğimiz hafta görüşmeyi duyurduğu sosyal medya mesajında, “Boeing uçaklarının büyük ölçekli satışı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı dahil olmak üzere birçok ticaret ve askeri anlaşma üzerinde çalışıyoruz” demişti. Oval Ofis’teki görüşmede sonuçlandırılan ikili anlaşmaların imzalanması da bekleniyor.

F-35’E DÖNÜŞ MÜMKÜN MÜ

* Kamuoyunda merakla beklenen meselelerden biri de Türkiye’nin F-35 programına dönüş yapıp yapamayacağı. ABD Başkanı’nın mesajında sürecin olumlu sonuçlanmasını beklediğini söylemesi beklentileri arttırırken, programa resmen dönüş için Kongre’nin de harekete geçmesi gerekiyor. 2020 Savunma Bütçe Yasası (NDAA) kapsamında Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarına yeniden erişimi şartlara bağlanırken, bu şartlar Ankara’nın Rusya’dan temin ettiği S-400 hava savunma sistemlerini elden çıkarmasını ve bir daha bu tür bir sistem satın almamaya taahhüt vermesini içeriyor.

SURİYE ENTEGRASYONU

* Trump ile konuşulacak kritik başlıklardan biri de Suriye’deki süreç olacak. Mart ayında Suriye hükümeti ve PKK’nın Suriye kolu olan SDG arasında varılan mutabakata göre yıl sonuna kadar terör örgütünün merkezi hükumete entegre olması planlanıyordu. Bu konuda şu ana kadar bir gelişme yaşanmazken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede bu konuyu da masaya yatırması planlanıyor. Pazar günü New York’a geldikten sonra konuya değinen Erdoğan, “Şara ile ilgili olarak yapacağımız ikili görüşmelerimiz var. Sayın Trump ile yapacağımız görüşmeler var, çünkü bölgeyi ilgilendiriyor. Ortadoğu’daki her atılacak adım hayatidir. Ve bunları da Trump ile görüşmemiz gerekiyor” demişti.