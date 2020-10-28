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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ (DHA)
Haber Giriş: 28.10.2020 - 10:45 | Son Güncelleme:

Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül'ün koronavirüs testi pozitif çıktı

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Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül'ün koronavirüs testi pozitif çıktı
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Tunceli'nin Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sağlık durumunun iyi olduğunu ve herkesin bu süreçte duyarlı olması gerektiğini kaydeden Sarıgül, "Tüm önlemlere rağmen test sonucum pozitif çıktı. 2-3 gün yoğun ağrılarım vardı. Bugün biraz daha iyiyim. Bu dönemde arayıp soran arkadaşlarıma teşekkür ederim. Lütfen maske ve sosyal mesafeye dikkat edelim. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere" dedi.

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