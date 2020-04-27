Outdoor Ne Demek? Outdoor Nedir? Outdoor Tdk Kelime Anlamı

Outdoor kelimesi İngilizce kökenli olarak Türkçeye yerleşmiş sözcükler arasında yer almaktadır. Bu kelime genel olarak günlük yaşamdaki farklı giyim çeşitleri adına ele alınan bir kelimedir. Özellikle son dönemlerde pek çok kişi mont, ayakkabı ya da farklı giysi çeşitleri konusunda outdoor giymeyi tercih etmektedir.

Outdoor Ne Demek?

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında outdoor kelimesinin Türkçe karşılığı olarak ‘dış mekan’ ya da ‘açık hava’ karşımıza çıkıyor. Ancak Türkçe şeklinde gündelik yaşamda daha çok doğa sporları ile ilgili anlama sahiptir. Bu konuda pek çok farklı doğa sporu ve aktivitesini örnek vermek mümkün. Yamaç paraşütü, rafting, doğa yürüyüşü, su altı dalgıçları ve nehir konusu gibi pek çok alternatif den bahsetmek mümkün.

Outdoor Nedir?

Her türlü dış hava koşuluna karşı daha çok sportif ölçekli ve korumaya yönelik giysilere outdoor denmektedir. Bu giysi çeşitleri kullanıcıların hem performansını arttırmakta hem de konforlu şekilde kullanım imkanı sağlamaktadır. Yapılacak olan doğal sporuna ya da yürüyüşe bağlı olarak, aynı zamanda kadın ve erkek şeklinde birçok farklı outdoor giyim çeşitleri bulunduğunu söylemek mümkün.