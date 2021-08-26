ÖTV indirimi hangi araçlara geldi? ÖTV indirimi gelen araçlar listesi 2021!

ÖTV indirimi sonrası bazı markalarda sıfır araç fiyatları da düştü. Sıfır otomobil satışında Özel Tüketim Vergisi bazı modellerde düşürüldü. Özel Tüketim Vergisi matrahının değiştirilmesiyle birlikte piyasada en çok rağbet gören modellerin sıfır fiyatı 50 bin lira civarında geriledi. İşte, ÖTV indirimi gelen araçlar ve indirimi olan modeller listesi hakkında detaylı bilgiler.

ÖTV İNDİRİMİ NE KADAR OLDU? İŞTE YENİ MATRAHLAR



Resmi Gazete'de yer alan oranlara göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, matrah limiti 85 bin TL'yi aşıp 130 bin TL'yi geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçlarda matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildi.



Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen elektrikli otomobillerde vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına artırıldı. Bu otomobillerde uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri aynı kaldı.

FİYATI DÜŞEN MODELLER



Fiat Egea 1.4 Fire



Çıplak fiyatı: 90.339 lira



ÖTV öncesi satış fiyatı: 159.900 lira



ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50



ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 154.569 lira



ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45



Yeni ÖTV: 40 bin 652 lira



Yeni KDV: 23 bin 578 lira

Renault Megane Joy 1.3 TCe



Çıplak fiyatı: 109.228 lira



ÖTV öncesi satış fiyatı: 232.000 lira



ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80



ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 193.333 lira



ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50



Yeni ÖTV: 54 bin 614 lira



Yeni KDV: 29 bin lira

Toyota Corolla 1.6 Dream manuel



Çıplak fiyatı: 136.040 lira



ÖTV öncesi satış fiyatı: 288.950 lira



ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80



ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.790 lira



ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50



Yeni ÖTV: 68 bin 20 lira



Yeni KDV: 36 bin 730 lira

Dacia Duster 1.5 dizel



Çıplak fiyatı: 142.655 lira



ÖTV öncesi satış fiyatı: 303.000 lira



ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80



ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 252.498 lira



ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50



Yeni ÖTV: 71 bin 327 lira



Yeni KDV: 38 bin 516 lira

Honda Civic 1.6 Elegance



Çıplak fiyatı: 147.175 lira



ÖTV öncesi satış fiyatı: 312.600 lira



ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80



ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 260.499 lira



ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50



Yeni ÖTV: 73 bin 587 lira



Yeni KDV: 39 bin 737 lira Hyundai i10



Çıplak fiyatı: 91.723 lira



ÖTV öncesi satış fiyatı: 162.350 lira



ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50



ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 156.937 lira



ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45



Yeni ÖTV: 41 bin 275 lira



Yeni KDV: 23 bin 939 lira



Hyundai Elantra



Çıplak fiyatı: 108.947 lira



ÖTV öncesi satış fiyatı: 231.404 lira



ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80



ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192.835 lira



ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50



Yeni ÖTV: 54 bin 473 lira



Yeni KDV: 29 bin 415 lira

KIA Sportage



Çıplak fiyatı: 137.900 lira



ÖTV öncesi satış fiyatı: 292.900 lira



ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80



ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 244.083 lira



ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50



Yeni ÖTV: 68 bin 950 lira



Yeni KDV: 37 bin 233 lira

Nissan Juke



Çıplak fiyatı: 137.382 lira



ÖTV öncesi satış fiyatı: 291.800 lira



ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80



ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 243.166 lira



ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50



Yeni ÖTV: 68 bin 691 lira



Yeni KDV: 37 bin 93 lira

Opel Astra HB



Çıplak fiyatı: 136.299 lira



ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.500 lira



ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80



ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 241.248 lira



ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50



Yeni ÖTV: 68 bin 149 lira



Yeni KDV: 36 bin 800 lira

Seat Leon



Çıplak fiyatı: 131.000 lira



ÖTV öncesi satış fiyatı: 281.000 lira



ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80



ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 231.870 lira



ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50



Yeni ÖTV: 65 bin 500 lira



Yeni KDV: 35 bin 370 lira

Volkswagen Golf



Çıplak fiyatı: 136.158 lira



ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.200 lira



ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80



ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.999 lira



ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50



Yeni ÖTV: 68 bin 79 lira



Yeni KDV: 36 bin 762 lira

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