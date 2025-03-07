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Videosu çokça paylaşılmıştı! Sosyal medya fenomeninden acı haber geldi

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#Fenomen#Dünya Boştur Lo#Mardin
Videosu çokça paylaşılmıştı Sosyal medya fenomeninden acı haber geldi
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 11:41

Mardin’de, yolun karşısına geçerken cipin çarpması sonucu hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni İsmail Öztekin’in (58) cenazesi, toprağa verildi. Öztekin, sosyal medyada, ‘Dünya boştur lo’ videosuyla tanınıyordu.

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Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen cip, teravih namazına gitmek üzere evden çıkan ve yolun karşısındaki camiye doğru giden İsmail Öztekin'e çarptı.

Videosu çokça paylaşılmıştı Sosyal medya fenomeninden acı haber geldi

Öztekin yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Öztekin, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Videosu çokça paylaşılmıştı Sosyal medya fenomeninden acı haber geldi

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Cipin sürücüsü gözaltına alınırken, Öztekin’in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Öztekin, gece saatlerinde Ortaköy Mahallesi’nde toprağa verildi.

Videosu çokça paylaşılmıştı Sosyal medya fenomeninden acı haber geldi

Öztekin, sosyal medyada ‘Dünya boştur lo’ sözüyle gündeme gelmişti. Öztekin’in çekilen görüntüsünde, uzandığı sırada aniden kalkıp ‘Dünya boştur lo’ sözünü söylemesi, birçok şarkı ve videoya ilham kaynağı olmuştu. Öte yandan gözaltındaki sürücünün işlemleri ise devam ediyor.

Videosu çokça paylaşılmıştı Sosyal medya fenomeninden acı haber geldi

Videosu çokça paylaşılmıştı Sosyal medya fenomeninden acı haber geldi

 

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#Fenomen#Dünya Boştur Lo#Mardin

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