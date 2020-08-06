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Haber Giriş: 06.08.2020 - 09:25,Son Güncelleme:

Otururken kafasına beton parçası düşen veteriner ağır yaralandı

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Otururken kafasına beton parçası düşen veteriner ağır yaralandı
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Adana'da iş yerinin önünde oturan veteriner hekim, apartmanın 6. katındaki balkondan kopan beton parçasının kafasına düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre veteriner hekim Burçin Serinöz, 4 Ağustos günü saat 18.45 sırlarında iş yerinin önündeki banka oturdu. Bir süre bankta oturan Serinöz’ün kafasına apartmanın 6. katından kalıp halinde kopan beton parçası düştü.

Kanlar içinde kalan ve ağır yaralanan Serinöz’ü görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Serinöz’ü Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Beyin Cerrahı Yoğun Bakım Ünitesine alınan Serinöz’ün durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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