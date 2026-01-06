Oturduğu binada asansör boşluğuna düşüp hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Olay, sabah saatlerinde, Eyyübiye Mahallesi’nde meydana geldi. Osman Kaya, 7 katlı apartmanın 4’üncü katında aşağıya inmek için asansörü çağırdı. Ancak arıza nedeniyle kabin üst katlardan birinde kaldı. Kapı açıldığında kabine binmek için adım atan Kaya, asansör boşluğuna düştü. Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Kaya’nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Osman Kaya’nın cenazesi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.