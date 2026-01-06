×
Oturduğu binada asansör boşluğuna düşüp hayatını kaybetti

#Asansör Kazası#Şanlıurfa#Osman Kaya
Oturduğu binada asansör boşluğuna düşüp hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2026 12:27

Şanlıurfa'da oturduğu binada çağırdığı asansörün kabininin arızalanıp yukarıda kaldığını fark etmeyen Osman Kaya (52), 4’üncü kattan boşluğa düşüp öldü.

Olay, sabah saatlerinde, Eyyübiye Mahallesi’nde meydana geldi. Osman Kaya, 7 katlı apartmanın 4’üncü katında aşağıya inmek için asansörü çağırdı. Ancak arıza nedeniyle kabin üst katlardan birinde kaldı. Kapı açıldığında kabine binmek için adım atan Kaya, asansör boşluğuna düştü. Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Kaya’nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Osman Kaya’nın cenazesi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

