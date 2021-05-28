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Haber Giriş: 28.05.2021 - 02:37 | Son Güncelleme:

Oturduğu banka parmağı sıkışan genci, itfaiye kurtardı

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Oturduğu banka parmağı sıkışan genci, itfaiye kurtardı

Arnavutköy'de arkadaşlarıyla parkta oyun oynayan Samet Erdem (16), bankta oturup dinlendiği sırada, parmağını demir bankın deliğine sıkıştırdı. Bir süre parmağını sıkıştığı yerden çıkarmak için çabalayan genç başarılı olamayınca, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Erdem'in parmağını banktan kurtardı.

Arkadaşları ile oyun oynayan Samet Erdem, bankta otururken, bankın kenarlarındaki deliklere parmağını sıkıştırdı.

Bir süre parmağını sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışan Erdem, başarılı olamayınca parktaki vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından Erdem'in parmağını, sıkıştığı yerden çıkardı.

Oturduğu banka parmağı sıkışan genci, itfaiye kurtardı

Erdem, sağlık kontrolleri yapılmak üzere ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Oturduğu banka parmağı sıkışan genci, itfaiye kurtardı


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