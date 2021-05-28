Oturduğu banka parmağı sıkışan genci, itfaiye kurtardı

Arkadaşları ile oyun oynayan Samet Erdem, bankta otururken, bankın kenarlarındaki deliklere parmağını sıkıştırdı.



Bir süre parmağını sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışan Erdem, başarılı olamayınca parktaki vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından Erdem'in parmağını, sıkıştığı yerden çıkardı.



Erdem, sağlık kontrolleri yapılmak üzere ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.







Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara