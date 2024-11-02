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Oturak yapılan taş 1800 yıllık çıktı

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#Ordu#Fatsa#Taş
Oturak yapılan taş 1800 yıllık çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 07:00

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Laleli Merkez Cami yanında keşfedilen taş, Fatsa Cahit Zarifoğlu Lisesi’nde edebiyat öğretmeni Aydın Bal’ın ihbarı sonucu fark edildi.

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Fatsa Belediyesi Kültür Müdürü Cevat Erbil ve Ordu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seçkin Evcim’in incelemeleri sonucunda taşın Roma dönemine ait mil taşı olduğu tespit edildi.  Romalılar döneminde yollara dikilen, yolun yönünü ve merkeze uzaklığını gösteren bu taşlar ‘mil taşı’ olarak adlandırılıyordu. Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hüseyin Sami Öztürk’ün yaptığı çeviriye göre, taşın M.S. 239 yılına ve Roma İmparatoru 3. Gordianus dönemine ait yaklaşık 1800 yıllık olduğu belirtildi. Evcim, “Taş, ne yazık ki orijinal yerinde bulunmuyordu; 1970’lerde cami temeli atılırken bulunmuş ve sonrasında yan yatırılarak oturma amacıyla kullanılmış” ifadelerini kullandı.
 

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#Ordu#Fatsa#Taş

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