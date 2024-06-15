Otoyollarda Kurban BayramÄ± yoÄŸunluÄŸu

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UlaÅŸÄ±mda 43 ilin geÃ§iÅŸ gÃ¼zergahÄ± KÄ±rÄ±kkale'de, Kurban BayramÄ± tatili dolayÄ±sÄ±yla gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren artan trafik yoÄŸunluÄŸu meydana geldi. KÄ±rÄ±kkale-Ankara D200 Karayolu'ndaki araÃ§ trafiÄŸi dron ile havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

KÄ±rÄ±kkale-Kayseri D765 Karayolu'nda da araÃ§ trafiÄŸinin akÄ±cÄ± ÅŸekilde ilerlediÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Jandarma ve polis ekipleri, sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri dikkatli olmalarÄ± ve trafik kurallarÄ±na uymalarÄ± konusunda uyardÄ±. Åžehirler arasÄ± yolcu taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapan otobÃ¼slerde seyahat eden yolcularÄ±n GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusu yapÄ±ldÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin ve araÃ§larÄ±n da evraklarÄ± kontrol edildi.

AyrÄ±ca, bayram sÃ¼resince trafik akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n dÃ¼zenli ve gÃ¼venli bir ÅŸekilde saÄŸlanabilmesi iÃ§in ek Ã¶nlemler alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtildi. Trafik yoÄŸunluÄŸunun gÃ¼n iÃ§erisinde de artarak devam etmesi bekleniyor.

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OSMANGAZÄ° KÃ–PRÃœSÃœ'NDE AKICI YOÄžUNLUK HAKÄ°M

Kurban Bayram'Ä± tatilinin baÅŸlamasÄ± ile Anadoluâ€™nun farklÄ± ÅŸehirlerine gitmek isteyen tatilcilerin yolculuÄŸu sÃ¼rÃ¼yor. Ã–nemli geÃ§iÅŸ noktalarÄ±ndan Osmangazi KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde trafik akÄ±cÄ± yoÄŸunlukta seyrediyor. Kocaeli Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ä°l jandarma komutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri de 24 boyunca gÃ¼zergah Ã¼zerinde denetim gerÃ§ekleÅŸtiriyor. 5 bin 310 personel ise bayram boyunca vatandaÅŸlarÄ±n huzuru iÃ§in gÃ¶rev yapacak.