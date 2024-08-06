×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Otoyolda TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Otoyol#Bolu#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 13:25

Bolu'da otoyolda, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışıp yaralanan askerliğini yaptığı Tatvan'dan izne gelen er Uçman Soylu (26) ile yanındaki annesi ve ablası, ekipler tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Anadolu Otoyolu'nun Afşar köyü mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünden Ankara istikametine giden Uçman Soylu, idaresindeki 34 CVV 179 plakalı otomobilin kontrolünü yitirmesiyle, önünde seyreden Bulgaristan uyruklu Tundzhay Hamilov idaresindeki B 9152 TE plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbarla bölgeye itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Otoyolda TIRa arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Uçman Soylu ile annesi Hatice Soylu (51) ve ablası Aleyna Soylu (27), itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan kurtarıldı.

Otoyolda TIRa arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

Haberin Devamı

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Sürücü Uçman Soylu'nun, Bitlis'in Tatvan ilçesinde er olarak askerliğini yaptığı ve izinde olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otoyolda TIRa arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

Otoyolda TIRa arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Otoyol#Bolu#Kaza

BAKMADAN GEÇME!